Case green | scadenze 2030 e deroghe per gli edifici storici

Notizia in breve

Entro il 2030, molte case dovranno rispettare nuove norme di efficienza energetica, con alcune deroghe previste per gli edifici storici. Sono esentate dagli obblighi di ristrutturazione le proprietà di particolare valore storico o artistico, in base a specifici regolamenti. Dopo la fine del Superbonus, sono previsti cambiamenti negli incentivi fiscali, con nuove modalità di accesso e condizioni di agevolazione. Le modifiche riguardano principalmente le detrazioni e i bonus dedicati alla riqualificazione energetica degli immobili.