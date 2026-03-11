Case Green l’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Italia | cosa rischia davvero il governo per il mancato piano sugli edifici

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia e altri 18 paesi in relazione alla direttiva sulle Case Green. La decisione riguarda il mancato rispetto delle norme europee sugli obiettivi di efficienza energetica degli edifici, con l’obiettivo di promuovere un miglioramento delle prestazioni ambientali del settore edilizio. La procedura potrebbe portare a sanzioni o richieste di conformità.

La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia e altri 18 altri paesi in relazione alla cosiddetta direttiva sulle Case Green. Il governo, così come la maggior parte delle altre capitali europee, non ha presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici entro la scadenza previsto, ossia il 31 dicembre 2025. A questo punto, il ministero dell’Ambiente ha due mesi di tempo per rispondere alla lettere di costituzione in mora. In assenza di una «risposta soddisfacente», Bruxelles potrà decidere di portare avanti l’iter d’infrazione inviando un parere motivato. Cosa prevede la direttiva case green.... 🔗 Leggi su Open.online

