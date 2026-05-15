' Festival Mixxer' chiude con una passeggiata sonora tra gli edifici storici e un concerto a Palazzo Diamanti
Il Festival Mixxer si conclude sabato 16 a Ferrara con due eventi principali. Alle 15.30 nel giardino di Giulio II D’Este si svolge una passeggiata musicale attraverso i luoghi storici della città. In serata, alle 20, si tiene un concerto presso la Pinacoteca Nazionale di Palazzo Diamanti. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo spazi pubblici e culturali della città. La giornata si conclude con un appuntamento musicale che si tiene all’interno di un edificio storico.
Sabato 16 con inizio alle 15.30, nel giardino di Giulio II D’Este a Ferrara, si conclude il Festival Mixxer con la tradizionale passeggiata musicale nei luoghi storici della città e il concerto serale alle 20 presso la Pinacoteca Nazionale a Palazzo Diamanti.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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