' Festival Mixxer' chiude con una passeggiata sonora tra gli edifici storici e un concerto a Palazzo Diamanti

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival Mixxer si conclude sabato 16 a Ferrara con due eventi principali. Alle 15.30 nel giardino di Giulio II D’Este si svolge una passeggiata musicale attraverso i luoghi storici della città. In serata, alle 20, si tiene un concerto presso la Pinacoteca Nazionale di Palazzo Diamanti. La manifestazione si svolge nel centro storico, coinvolgendo spazi pubblici e culturali della città. La giornata si conclude con un appuntamento musicale che si tiene all’interno di un edificio storico.

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Sabato 16 con inizio alle 15.30, nel giardino di Giulio II D’Este a Ferrara, si conclude il Festival Mixxer con la tradizionale passeggiata musicale nei luoghi storici della città e il concerto serale alle 20 presso la Pinacoteca Nazionale a Palazzo Diamanti.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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