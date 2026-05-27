Cascina | auto ribaltata in via del Nugolaio
Un’auto si è ribaltata in via del Nugolaio, all’angolo con via del Fosso Vecchio, intorno alle 20 di martedì 26 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente.
Incidente intorno alle 20 di martedì 26 maggio in via del Nugolaio, angolo via del Fosso Vecchio, nel comune di Cascina. In seguito al sinistro un'auto è finita per ribaltarsi. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall'abitacolo del veicolo, consegnandolo ai sanitari del 118 per il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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