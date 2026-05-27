Cascina | auto ribaltata in via del Nugolaio

Notizia in breve

Un’auto si è ribaltata in via del Nugolaio, all’angolo con via del Fosso Vecchio, intorno alle 20 di martedì 26 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente.