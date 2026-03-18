Due persone sono state tratte in salvo dai carabinieri dopo che la loro auto si è ribaltata e finita sommersa nel torrente Sant'Agata a Reggio Calabria. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i militari, che hanno estratto i coinvolti dall'abitacolo. È stato diffuso un video che mostra le operazioni di salvataggio in corso.

Due persone sono state tratte in salvo dai Carabinieri dopo che la loro auto si è ribaltata ed è rimasta sommersa nel torrente a Cataforio, Reggio Calabria. L’intervento, reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni presenti, ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche. I militari sono intervenuti con prontezza e hanno estratto i passeggeri dall’abitacolo utilizzando mezzi di fortuna. Il salvataggio a Cataforio Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’incidente si è verificato nella località di Cataforio, nel territorio di Reggio Calabria. Un’autovettura, nel tentativo di attraversare il torrente, è uscita di strada, ribaltandosi e rimanendo parzialmente sommersa nelle acque. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto ribaltata e sommersa in un torrente a Reggio Calabria, 2 persone intrappolate: il video del salvataggio

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