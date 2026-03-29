Casarano Fratelli d’Italia si stringe attorno a De Nuzzo | È lui il nostro candidato

A Casarano, il partito Fratelli d’Italia ha confermato il sostegno al sindaco uscente, Ottavio De Nuzzo, per le prossime elezioni amministrative. Non sono stati presentati altri candidati o proposti cambi di strategia, confermando l’appoggio al primo cittadino attuale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal partito, che ha scelto di rinnovare la propria fiducia nell’attuale amministrazione.

Al termine della riunione della segreteria provinciale, Saverio Congedo annuncia pieno sostegno al sindaco uscente: “Siamo convinti che i cittadini premieranno i risultati raggiunti in questi anni” CASARANO – Non ci sono nomi alternativi né cambi di rotta: Fratelli d’Italia a Casarano sostiene convintamente il nome del sindaco uscente, Ottavio De Nuzzo, nella sfida delle prossime amministrative. Lo chiarisce in un comunicato Saverio Congedo, deputato e presidente provinciale del partito, rispedendo al mittente alcune ricostruzioni che ipotizzavano uno scenario diverso. Com’è noto, nell’area del centrodestra, oltre alla candidatura di De Nuzzo, c’è anche quella dell’ex vicesindaca, Laura Parrotta, che nel suo percorso civico raccoglie anche un fronte moderato scontento della gestione di questi anni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Casarano, Fratelli d’Italia si stringe attorno a De Nuzzo: “È lui il nostro candidato” Articoli correlati Omicidio del capotreno a Bologna, coltellata fatale all’addome. Si stringe il cerchio attorno all’assassinoBologna, 6 gennaio 2025 – Qualcuno lo ha seguito, probabilmente, nell’ombra delle prime ore della sera. Droga e rapine: si stringe il cerchio attorno ai giardini Speyer e alla stazione di RavennaRavenna, 2 febbraio 2026 – Non conosce praticamente sosta l’attività di controllo, da parte del personale che fa capo al Comando Provinciale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casarano Fratelli d'Italia si stringe... Discussioni sull' argomento Fratelli d’Italia annuncia il sostegno di Ottavio De Nuzzo a sindaco. Corsa a 3 a Casarano, ma il Pd vuole il suo candidato; Ordigno esplode vicino a una villetta: il proprietario è fratello di due vittime di intimidazioni; Pelù e Casarano insieme a Taranto, al Teatro Orfeo l’unica data italiana; Latitante arrestato in Spagna, rientra in Italia 45enne tarantino. Fratelli d’Italia annuncia il sostegno di Ottavio De Nuzzo a sindaco. Corsa a 3 a Casarano, ma il Pd vuole il suo candidatoSfuma così l'ipotesi di discesa in campo del fittiano Gianni Stefano. La competizione è anche tra ex alleati: infatti si candida a sindaca Laura Parrotta, ex ... corrieresalentino.it #Casarano, quanti tifosi in trasferta LA CLASSIFICA ESCLUSIVAshorturl.at/A1gp9 - facebook.com facebook