Provincia di Caserta tensione nella maggioranza | sfida per la vicepresidenza tra De Filippo e Nuzzo

Nella provincia di Caserta, si registra una tensione tra i membri della maggioranza in vista di un voto importante per la vicepresidenza, con due candidati in competizione. Il presidente dell’ente dovrebbe chiarire la sua decisione e ufficializzare le deleghe ai consiglieri entro la giornata di mercoledì. La situazione si prolunga da oltre due mesi, tempo trascorso senza un’assegnazione formale delle cariche.

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, dovrebbe sciogliere la riserva mercoledì e assegnare finalmente le deleghe ai consiglieri provinciali, a oltre due mesi dalle elezioni. Ma il nodo principale resta quello della vicepresidenza, diventata terreno di scontro politico.🔗 Leggi su Casertanews.it

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