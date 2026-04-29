Presunti atti vandalici all’acquedotto medievale di Salerno | la Soprintendenza avvia le verifiche

Una segnalazione di un cittadino ha portato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino a intervenire su presunti atti vandalici che coinvolgono l’acquedotto medievale di Salerno. La stessa istituzione ha avviato verifiche sul sito, che si trova nel centro storico della città. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sull’entità del presunto danno.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, grazie alla recente segnalazione di un privato cittadino, è venuta a conoscenza di un episodio vandalico ai danni del patrimonio culturale della città. Nello specifico, si tratterebbe del tentativo di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Giardino Petri, arrivano le telecamere per prevenire furti e atti vandaliciBologna, 25 marzo 2026 – Saranno installate le telecamere al giardino Emanuele Petri in via Felice Battaglia. Sanremo, guai anche per Malika Ayane: la Rai avvia subito le verificheQuello della pubblicità occulta resta un campo pieno di mine, e la Rai lo sa bene. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Foggia: incendiati cassonetti nel Quartiere Ferrovia, identificati i due responsabili; Incendi ai cassonetti nel quartiere ferrovia, identificati due foggiani; Presunto raggiro all’assicurazione Cade l’associazione a delinquere; Milano undici attivisti a processo per gli imbrattamenti in piazza Duomo. Il sindaco tranquillizza la sua gente: «Nessun atto vandalico in cimitero»Lo ha dichiarato ieri 20 aprile il primo cittadino di San Giorgio in Bosco Nicola Pettenuzzo ribadendo come lo scivolamento a terra e la rottura di due lapidi marmoree avvenuto nei giorni scorsi, sian ... padovaoggi.it Presunto raggiro all’assicurazione. Cade l’associazione a delinquereAssoluzione dall’accusa di associazione per delinquere e reati caduti in prescrizione al processo sui falsi incidenti stradali o atti ... msn.com Minacce e offese al vicino disabile, divieto di avvicinamento per un 63enne A Mattinata nel Foggiano. I presunti comportamenti persecutori da dicembre 2025 Avrebbe minacciato il suo vicino di casa, Q È accaduto a Mattinata, in provincia di Foggia, dove un 6 - facebook.com facebook