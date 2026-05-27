Una persona ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli, riferendo di aver assistito a gruppi di motorini che si aggiravano davanti ai seggi elettorali a Casalnuovo. Secondo quanto dichiarato, le carovane di motorini si sarebbero formate in modo organizzato, con alcuni veicoli che si muovevano in modo continuo e coordinato. La denuncia non specifica chi fossero i conducenti o quale fosse l’obiettivo di queste attività.

? Punti chiave Come sono state organizzate le carovane di motorini davanti ai seggi?. Chi ha presentato la denuncia formale alla Procura di Napoli?. Perché la candidata chiede un presidio interforze per il ballottaggio?. Quali conseguenze avrà l'esposto sulla sicurezza del prossimo turno elettorale?.? In Breve Francesco Silvestro e Mauro D'Attis sostengono l'esposto presentato alla Procura di Napoli.. Liste di Nicoletta Romano hanno raccolto oltre 15mila voti durante le consultazioni.. Richiesto presidio interforze fisso presso i seggi di Casalnuovo per il ballottaggio.. Il deputato D'Attis siede nella commissione Antimafia e valida la denuncia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalnuovo, Romano denuncia: ‘Stese con i motorini ai seggi

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