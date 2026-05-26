Elezioni a Casalnuovo la candidata sindaco Romano denuncia | Stese fuori ai seggi elettorali

Durante i due giorni di voto, sono state segnalate scene di violenza davanti ai seggi elettorali. Testimoni riferiscono di gruppi di motorini organizzati e di scontri, definiti “stese”, che si sono verificati in diverse zone della città. La candidata sindaco ha definito gli episodi come “aberranti” e ha parlato di un atto dovuto, senza fornire ulteriori dettagli sui responsabili o sulle conseguenze.

“Un atto dovuto. Quello a cui abbiamo assistito durante i due giorni di voto è stato aberrante: carovane di motorini organizzate, vere e proprie “stese” davanti ai plessi elettorali, in tutta la città. Non era mai accaduto, mai. Un sistema studiato nei minimi dettagli, sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Casalnuovo, parla Nicoletta Romano, candidata a Sindaco per il Centrodestra

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