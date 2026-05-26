Stese davanti ai seggi e un presidente in fuga | a Casalnuovo denuncia per voto condizionato
A Casalnuovo, sono state segnalate delle violenze davanti ai seggi e un presidente di seggio è fuggito. La candidata al ballottaggio del centrodestra ha presentato un esposto alle autorità competenti. La denuncia riguarda presunti episodi di voto condizionato e comportamenti intimidatori avvenuti durante lo scrutinio. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.
La candidata al ballottaggio del centrodestra, Nicoletta Romano ha depositato un esposto a Procura e Prefettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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