Stese davanti ai seggi e un presidente in fuga | a Casalnuovo denuncia per voto condizionato

Notizia in breve

A Casalnuovo, sono state segnalate delle violenze davanti ai seggi e un presidente di seggio è fuggito. La candidata al ballottaggio del centrodestra ha presentato un esposto alle autorità competenti. La denuncia riguarda presunti episodi di voto condizionato e comportamenti intimidatori avvenuti durante lo scrutinio. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto.