Angola Papa Leone XIV visita una casa di cura nella città di Saurimo

Papa Leone XIV ha visitato una casa di cura nella città di Saurimo, in Angola, durante il suo viaggio in Africa. La visita si inserisce nel programma del leader religioso, che comprende diverse tappe nel continente. La struttura visitata ospita pazienti e operatori sanitari, con l’obiettivo di offrire assistenza e supporto alla comunità locale. La visita si è svolta senza incidenti e ha coinvolto anche momenti di incontro con il personale e i residenti.

Papa Leone XIV ha visitato una casa di cura nella città di Saurimo, in Angola, mentre prosegue il suo viaggio in Africa. Il Pontefice accolto con una tradizionale danza di benvenuto. Papa Leone XIV è arrivato sabato nella nazione di lingua portoghese per la terza tappa del suo tour di quattro nazioni nel continente: ha già visitato l’Algeria e il Camerun e martedì si recherà in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo tour. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angola, Papa Leone XIV visita una casa di cura nella città di Saurimo Notizie correlate Leggi anche: Papa, Leone XIV ancora in Angola: l'arrivo a Saurimo Angola, migliaia di fedeli accolgono Papa Leone XIV a KilambaPapa Leone XIV è arrivato a bordo della papamobile nella città di Kilamba, in Angola, terza tappa del suo viaggio in quattro nazioni africane. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Papa Leone lascia il Camerun e vola in Angola; Papa in Angola, Vance: Grato a Leone per aver detto di non voler dibattere con Trump; L’Africa attende Leone XIV; Papa Leone XIV in Angola: un Paese ancora frammentato e una Chiesa punto di riferimento. Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con TrumpDopo Algeria e Camerun, il Pontefice si sta spostando verso l'Angola per la penultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Leone resta nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà ... tg24.sky.it Papa in Angola, Leone XIV a Saurimo: Pane di tutti a pochi, ma Dio ascolta grido popoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Terzo giorno del Papa in Angola. Oggi il Pontefice a Saurimo, la capitale dei diamanti ... tg24.sky.it “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa“. Lo scrive su X il vicepresidente Usa JD Vance pubbli - facebook.com facebook Papa Leone: è l’amore che deve trionfare, non la guerra! x.com