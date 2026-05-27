casa popolare clienti alla porta spacciatore finisce in manette

Notizia in breve

Tre persone sono state arrestate e sono stati effettuati blitz nelle cantine di un quartiere popolare. La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno condotto operazioni consecutive, setacciando le aree sotterranee. Durante le operazioni, sono state trovate e sequestrate sostanze illegali e oggetti riconducibili allo spaccio di droga. Le autorità hanno fermato un soggetto ritenuto responsabile di attività di spaccio. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita durante le operazioni.