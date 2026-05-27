Casa popolare clienti alla porta Spacciatore finisce in manette
Tre persone sono state arrestate e sono stati effettuati blitz nelle cantine di un quartiere popolare. La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno condotto operazioni consecutive, setacciando le aree sotterranee. Durante le operazioni, sono state trovate e sequestrate sostanze illegali e oggetti riconducibili allo spaccio di droga. Le autorità hanno fermato un soggetto ritenuto responsabile di attività di spaccio. Nessuna altra persona è stata coinvolta o ferita durante le operazioni.
Tre arresti e blitz nelle cantine: il quartiere Aler setacciato prima dalla Polizia di Stato e poi dalla Polizia locale. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga hanno arrestato un italiano di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Spacciava direttamente dal proprio alloggio popolare, con i clienti che bussavano alla porta per acquistare dosi di cocaina. Gli investigatori avevano individuato un appartamento del quartiere Aler di via dei Bucaneve come possibile base logistica dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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