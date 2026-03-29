Un uomo di 33 anni ha rotto la porta dell’abitazione dell’ex fidanzata e l’ha aggredita, portando all’intervento della polizia. Durante l’arresto, ha opposto resistenza agli agenti. L’uomo è stato messo in manette con l’accusa di violenza e resistenza. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Ha sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata e l’ha aggredita. Ma è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo ieri sera a Reggio, intorno alle 21, nel quartiere popolare periferico di via Compagnoni. Un 33enne tunisino, già noto per alcuni precedenti, è finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio aggravata, danneggiamento e lesioni personali. La donna è riuscita a chiamare la questura, segnalando la presenza dell’uomo – con il quale aveva da qualche tempo concluso una burrascosa relazione – in forte stato di agitazione, che aveva fatto irruzione nella sua abitazione. Il giovane non si sarebbe rassegnato alla fine della loro storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfonda la porta di casa dell’ex. Poi oppone resistenza agli agenti. Un 33enne finisce in manette

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