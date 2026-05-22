Nasconde crack e poi torna in piazza ad aspettare clienti spacciatore in manette
Un uomo di 46 anni di nazionalità gabonese è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di aver nascosto crack e di aver tentato di continuare a spacciare in piazza. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva nascosto la sostanza e successivamente si era rimesso ad aspettare clienti nella zona. L’arresto è avvenuto durante un intervento di controllo, e al momento si trovava in stato di detenzione presso le forze dell’ordine.
La polizia locale ha arrestato un cittadino di nazionalità gabonese di 46 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.L'intervento è stato effettuato nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 nell'area compresa tra via Gramsci e piazza della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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