Nasconde crack e poi torna in piazza ad aspettare clienti spacciatore in manette

Un uomo di 46 anni di nazionalità gabonese è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di aver nascosto crack e di aver tentato di continuare a spacciare in piazza. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva nascosto la sostanza e successivamente si era rimesso ad aspettare clienti nella zona. L’arresto è avvenuto durante un intervento di controllo, e al momento si trovava in stato di detenzione presso le forze dell’ordine.

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