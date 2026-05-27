Giovedì alle 21, si gioca la partita tra Casa Pia e Torreense, valida per l’accesso alla Primeira Liga. Casa Pia si è classificata sedicesima nella stagione regolare, mentre Torreense ha terminato al terzo posto nella seconda divisione. La vincente di questa sfida otterrà un posto nel massimo campionato portoghese.

Giovedì notte conosceremo l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Primeira Liga: sarà una tra Casa Pia, che ha concluso la stagione regolamentare al sedicesimo posto in classifica, e Torreense, che ha centrato il terzo posto nella seconda serie. La squadra di Torres Vedras è balzata alle cronache di tutta Europa pochi giorni fa, quando ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-Torreense (giovedì 28 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in Primeira Liga

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Torreense-Casa Pia (mercoledì 20 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiMercoledì 20 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà lo spareggio tra Torreense e Casa Pia per la promozione in Primeira Liga.

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Discussione partita: SCU Torreense vs Casa Pia Lisbona Risultato live | Liga Portugal 25/26 | 20 maggio 2026 reddit

È clamoroso... hanno battuto la finalista dei quarti di Champions League, vincendo la coppa e l'anno prossimo andranno in Europa League. Si stanno giocando anche la promozione con il Casa Pia. x.com