casa green cosa cambia dal 2026

Dal 2026 entrerà in vigore una nuova normativa che modifica le regole per le costruzioni e le ristrutturazioni di immobili residenziali. La legge prevede requisiti più stringenti in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre i consumi e le emissioni di CO2. Le nuove norme interesseranno sia le nuove costruzioni sia gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, imponendo specifici standard tecnici e di certificazione.

Per mesi è stata descritta (e anche un po’ bollata) come la direttiva che avrebbe “costretto tutti a ristrutturare casa”, in realtà la nuova normativa europea sulle cosiddette “case green” cambia le regole del gioco in modo più graduale ma anche più concreto di quanto possa sembrare a una prima superficiale lettura. Dal 29 maggio 2026, infatti, gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva UE 20241275, che punta a rendere il patrimonio edilizio europeo a emissioni zero entro il 2050. La prima cosa da sapere è che non esiste più l’obbligo rigido per il singolo proprietario di portare la casa in classe E o D entro date precise: quelle ipotesi, molto discusse negli ultimi anni, sono state eliminate dal testo finale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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DIRETTIVA CASE GREEN: Cosa Cambia Davvero (Costi, Scadenze e Impatti)

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