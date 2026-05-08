Pensioni 2026 Riforma previdenza complementare cosa cambia dal 1 luglio?

Dal 1 luglio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti la previdenza complementare, in particolare il secondo pilastro. La Legge di Bilancio ha stabilito modifiche che interessano i lavoratori e coloro che stanno pianificando la pensione, in un contesto in cui le riforme previdenziali attese, come quota 41 o l’opzione donna, non sono state approvate. Le novità riguarderanno aspetti specifici del sistema previdenziale integrativo.

A partire dal 1 Luglio 2026 con la Legge di Bilancio verranno introdotte delle novità relativamente al secondo pilastro della previdenza, alla luce del fatto che purtroppo le riforme previdenziali a cui i lavoratori e futuri pensionandi ambivano (vedi quota 41, opzione donna etc) non sono arrivate. Ragion per cui il Governo rendendosi conto che le pensioni sono sempre più lontane dall’ultimo stipendio raggiunto, ovviamente al ribasso, e che i rischi di avere assegni non sufficienti ad una pensione che garantisca una vita dignitosa sono sempre maggiori, ha pensato di puntare sulla previdenza complementare. Così dal 1 luglio verrà introdotto per i neossanti il principio di adesione automatica ai fondi pensioni.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Previdenza e pensioni 2026: cosa cambia dal 1° luglio

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