Riforma istituti tecnici al via dal 2026 27 | come cambia la struttura oraria cosa cambia per docenti scuole e studenti

Dal 202627 entrerà in vigore la riforma degli istituti tecnici approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il nuovo decreto ministeriale stabilisce modifiche alla struttura oraria, con variazioni che riguardano docenti, scuole e studenti, senza specificare i dettagli delle nuove disposizioni. La riforma si applicherà a tutte le scuole secondarie di secondo grado interessate dall’adeguamento.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il nuovo assetto ordinamentale degli istituti tecnici con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che attua gli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 1442022 e ridefinisce indirizzi, articolazioni, quadri orari e risultati di apprendimento dei percorsi di studio. L'articolo Riforma istituti tecnici, al via dal 202627: come cambia la struttura oraria, cosa cambia per docenti, scuole e studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

