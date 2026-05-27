Un incendio doloso ha distrutto la Casa del popolo di Abbadia di Montepulciano. Le indagini hanno portato al sequestro di un cellulare contenente video che mostrano due giovani amici coinvolti nell’atto. La polizia sta analizzando le immagini per chiarire i dettagli dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito. La causa dell’incendio è stata identificata come intenzionale, ma le motivazioni non sono state rese note.

di Laura Valdesi MONTEPULCIANO L’incendio della Casa del popolo di Abbadia di Montepulciano è doloso. Ad appiccare le fiamme all’immobile sono stati due giovanissimi che vivono nel comune di Montepulciano. Due amici di 23 e 19 anni che, secondo la procura, sarebbero entrati in azione il 4 ottobre scorso nel cuore della notte lasciando sotto choc la comunità locale. I carabinieri della Compagnia di Montepulciano e della stazione poliziana, unitamente al nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal procuratore Andrea Boni che ha seguito il caso in prima persona e dal sostituto Siro De Flammineis, hanno eseguito ieri due misure cautelari. Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa del popolo, incendio doloso. Due giovani amici nei guai. Trovati video in un cellulare

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Bruciarono la Casa del Popolo mossi da ideologie nazifasciste: in manette due giovani

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Temi più discussi: Incendio alla Casa del popolo di Montepulciano, scoperti i responsabili: uno preparava la truffa per raccogliere fondi per la ricostruzione; Abbadia di Montepulciano, arrestati due giovani per l'incendio alla Casa del Popolo; Casa del popolo, incendio doloso. Due giovani amici nei guai. Trovati video in un cellulare; Incendio alla Casa del Popolo di Montepulciano: scoperti i due presunti responsabili.

firenze.repubblica.it/cronaca/2026/0… Sono un giovane talijan, pallone più, spaghetti meno. Amo il nazionalsocialismo e il denaro. Sicché incendio una Casa del Popolo a #Montepulciano e metto su una raccolta fondi sperando di intascarmi tutto. E mi becca x.com

Casa del popolo, incendio doloso. Due giovani amici nei guai. Trovati video in un cellulareArtigiano di 23 anni si trova da ieri agli arresti domiciliari, obbligo di dimora per un 19enne. Il più grande aveva creato un sito per raccogliere fondi per la ricostruzione: tentativo di truffa. lanazione.it

Incendio alla Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano: trovati i responsabiliSi tratta di due giovani, un ventitreenne che si è attribuito la piena responsabilità del reato, ed un diciannovenne che ha ammesso solo di essere stato presente MONTEPULCIANO. Cosa ha causato l’incen ... ilcittadinoonline.it