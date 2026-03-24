VIDEO | Incendio doloso distrugge due auto e danneggia una tubazione del gas | denunciato 57enne

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme prima che la perdita di gas innescata dal rogo provocasse conseguenze più gravi I carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 57enne residente a Mascali per danneggiamento a seguito di incendio doloso. Gli indizi raccolti sono da verificare in sede giurisdizionale. Intorno alle 3 del mattino la centrale operativa della compagnia carabinieri di Randazzo ha ricevuto più telefonate di residenti che segnalavano un incendio in via Principessa di Piemonte a Piedimonte Etneo. Le fiamme hanno coinvolto una Peugeot, estendendosi poi a un secondo veicolo. Il rogo ha danneggiato una tubazione della rete del gas con una perdita già in atto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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