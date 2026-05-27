I Thunder vincono in trasferta contro gli Spurs, portandosi sul 3-2 nella serie playoff. Caruso e Hartenstein segnano rispettivamente 18 e 15 punti, guidando la rimonta. Shai Gilgeous-Alexander mette a referto 22 punti, ma con il 40% dal campo. Gli Spurs faticano in attacco, chiudendo con 42% al tiro complessivo. La squadra di casa perde anche la terza partita consecutiva davanti al proprio pubblico.

Oklahoma City vince Gara 5, è a un successo dal ritorno alle Finals, 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio trascinati dai gregari, da Alex Caruso, ancora superlativo, il migliore dei suoi contro gli Spurs sinora, e da Isaiah Hartenstein che sovrasta fisicamente Victor Wembanyama a rimbalzo, stavolta. Il francese incappa nella peggior prestazione della serie di finale della Western Conference e i texani crollano in difesa concedendo il 44% da 3 punti agli avversari. Non basta loro neppure ritrovare un buon Keldon Johnson, oltre al solito affidabile Stephon Castle. Shai Gilgeous Alexander inciampa in un’altra serata di tiro complicata, ma campeggia in lunetta: tira 17 tiri liberi e chiude con 32 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caruso e Hartenstein trascinano i Thunder: gli Spurs cadono in casa e vanno sotto 2-3 nella serie

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