Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto gara-5 contro gli Spurs, portandosi sul 3-2 nelle finali ad Ovest. La squadra ha ottenuto la vittoria in casa, con un punteggio che ha superato gli avversari. La partita si è conclusa con un margine di punti che ha garantito il successo ai Thunder. Gli Spurs hanno cercato di rimanere in partita, ma non sono riusciti a recuperare il divario nel quarto finale.

Gli Oklahoma City Thunder rispettano nuovamente il fattore campo nella gara-5 delle finali per la Eastern Conference dei playoff NBA 2026 battendo i San Antonio Spurs per 127-114, portandosi così avanti 3-2 nella serie e nella prossima gara-6 avranno a disposizione il match-point per centrare nuovamente le Finals e raggiungere i New York Knicks già qualificati. Il primo canestro lo trova Chet Holmgren dopo quasi due minuti dalla palla a due (2-0), con Stephon Castle e De’Aaron Fox che portano San Antonio davanti (4-5). Sale in cattedra Julian Champagnie con due bombe in fila per il +5 Spurs (6-11), con Alex Caruso che dall’arco tiene i padroni di casa in scia (13-16). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (27 maggio): i Thunder vincono gara-5 contro gli Spurs e vanno sul 3-2 nelle finali ad Ovest

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