Shai segna Caruso sorprende i Thunder piegano gli Spurs | 1-1 Ko Jalen Williams e Harper
Nella seconda partita della finale di Western Conference, la squadra di casa ha vinto 122-113, pareggiando la serie. Wembanyama ha segnato 21 punti e preso 17 rimbalzi, ma non ha avuto un impatto decisivo come nelle attese. Durante l’incontro, Shai ha realizzato un punto, Caruso si è reso protagonista con una giocata sorprendente, mentre i Thunder hanno battuto gli Spurs. Entrambe le squadre hanno perso alcuni giocatori per infortunio, tra cui Jalen Williams e Harper.
I Thunder rispondono da campioni in carica. Vincono 122-113 Gara 2 e pareggiano la serie playoff con San Antonio. La finale della Western Conference è ora sull’1-1. Si impongono grazie alla difesa, alle 21 palle perse forzate agli Spurs, grazie ai 57 punti portati in dote dalla panchina, con Alex Caruso ancora gigantesco, e ai 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander, l’Mvp stagionale. Victor Wembanyama gioca bene, lo raccontano i 21 punti e 17 rimbalzi, ma stavolta non domina. Agli Spurs, che erano già senza De’Aaron Fox, è fatale l’infortunio di Dylan Harper, che lo aveva sostituito in quintetto da guardia titolare, ma che lascia il parquet anzitempo per un acciacco al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oklahoma City Thunder STUNNED by Hornets | Is OKCs Historic Season OVER BREAKING NEWS
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