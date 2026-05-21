Shai segna Caruso sorprende i Thunder piegano gli Spurs | 1-1 Ko Jalen Williams e Harper

Nella seconda partita della finale di Western Conference, la squadra di casa ha vinto 122-113, pareggiando la serie. Wembanyama ha segnato 21 punti e preso 17 rimbalzi, ma non ha avuto un impatto decisivo come nelle attese. Durante l’incontro, Shai ha realizzato un punto, Caruso si è reso protagonista con una giocata sorprendente, mentre i Thunder hanno battuto gli Spurs. Entrambe le squadre hanno perso alcuni giocatori per infortunio, tra cui Jalen Williams e Harper.

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