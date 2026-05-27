cartoceto ecco il nuovo consiglio gambini e ciacci regine di preferenze

Nel nuovo consiglio comunale di Cartoceto, i due candidati più votati sono Gambini e Ciacci, che hanno ottenuto le preferenze più alte nella lista vincente. Accanto al sindaco, che sarà in carica dal 2026 al 2031, siederanno complessivamente otto rappresentanti della lista “Diamo Valore”. La lista ha ottenuto un numero di voti sufficiente per assicurarsi otto seggi nel prossimo mandato amministrativo.

di Sandro Franceschetti Accanto al sindaco Matteo Andreoni siederanno nel consiglio comunale 2026-2031 di Cartoceto 8 candidati della sua lista vincente ‘Diamo Valore’ (che ha ottenuto 1.475 voti, pari al 39,04%), 2 della compagine seconda classificata ‘Per il Comune’ (1.170 - 30,97%) e 2 della lista ‘Punto a Capo’ che ha chiuso con 1.133 voti, corrispondenti al 29,99%. Nella lista ‘Per il Comune’, oltre al leader Ginetto Manna, ha staccato il pass per il civico consesso Francesca Ciacci, esponente di Fratelli d’Italia, regina di preferenze in tutte e tre le tornate comunali precedenti (2014, 2019, 2024, quando era nella fila delle liste... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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