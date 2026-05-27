cartabianca giuseppe conte massacrato in diretta

Durante la trasmissione Cartabianca, Giuseppe Conte è stato criticato in diretta da alcuni ospiti presenti in studio. L’atmosfera si è fatta tesa, con interventi che sono sembrati più accesi del solito. Le discussioni si sono susseguite in modo serrato, senza che ci fossero momenti di pausa o di dialogo pacato. La situazione ha mantenuto un tono di confronto acceso, senza che si siano verificati episodi di interruzioni o di comportamenti non appropriati.

In studio l’aria era quella delle serate tese, quando tutti parlano con educazione ma si capisce che basta una parola di troppo per far saltare il banco. A Cartabianca il confronto è partito dai risultati delle amministrative e, minuto dopo minuto, è diventato una di quelle discussioni che ti restano addosso. Perché a un certo punto è arrivata una battuta, secca, tagliente, impossibile da ignorare. Davanti a Bianca Berlinguer, Giuseppe Conte e Mario Sechi hanno incrociato le armi sul tema che più brucia nel campo progressista: la sconfitta e le sue ragioni. Toni controllati, sì, ma la sostanza era durissima. E quando la conversazione si è spostata su Venezia, la serata ha cambiato passo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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