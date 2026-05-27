Con toni controllati ma con passaggi particolarmente duri, l’ultima puntata di Cartabianca ha ospitato un faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Mario Sechi, moderato da Bianca Berlinguer. Al centro, i risultati delle elezioni amministrative e le ricadute politiche sul campo progressista, con un’attenzione specifica al voto di Venezia, indicato in studio come uno degli snodi più delicati della tornata. Il confronto è partito dall’analisi della sconfitta del centrosinistra e dalla lettura dei numeri, che secondo i commentatori stanno aprendo una discussione interna sulle scelte di candidatura, sull’impostazione della campagna e sull’efficacia dei messaggi rivolti agli elettori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cartabianca, Giuseppe Conte massacrato in diretta! Battuta folgorante: “Golfo del Bengala”

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Giuseppe Conte a È Sempre CartabiancaStasera, Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di È Sempre Cartabianca su Rete 4.

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