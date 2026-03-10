Stasera, Bianca Berlinguer conduce una nuova puntata di È Sempre Cartabianca su Rete 4. Tra gli ospiti, c’è l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che partecipa al talk d’attualità in programma martedì 10 marzo. La trasmissione si occupa di temi attuali, con interventi e discussioni su questioni di interesse pubblico. La puntata si presenta con un taglio diretto e senza approfondimenti interpretativi.

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 10 marzo, con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca, il talk d’attualità del martedì sera di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 10 marzo 2026. Al centro della puntata ampio spazio sarà dedicato alla situazione in Medio Oriente, dopo l’attacco di USA e Israele contro l’Iran: dal rischio di un’escalation nel conflitto alle immediate conseguenze economiche per l’Europa, fino alla possibilità che gli Stati Uniti chiedano all’Italia di usare le basi sul nostro territorio per operazioni militari. A seguire, un approfondimento sulla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giuseppe Conte a È Sempre Cartabianca

Articoli correlati

È Sempre Cartabianca: Mario Giordano, Giuseppe Brindisi e Valentina Persia tra gli ospitiBianca Berlinguer torna questa sera, martedì 17 febbraio, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento della prima...

Claudio Borghi a È sempre Cartabianca (Rete4)

Aggiornamenti e notizie su Giuseppe Conte

Temi più discussi: Giuseppe Conte commenta lo scontro con Tajani; Conte: 'Meloni scatenata, sulla giustizia il disegno della P2'; Iran, Conte a Crosetto e Tajani: Meloni continuerà a dire che Trump deve vincere il Nobel per la pace?; Meloni sulla crisi in Medio Oriente: Non dilaghi. Su Trump è lite Tajani-Conte.

CONTE SALLUSTI Scontro in tv tra Conte e Sallusti a DiMartedì: Venditore di pentoleA DiMartedì su LA7 si è consumato un acceso confronto tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il giornalista Alessandro Sallusti ... statoquotidiano.it

Sallusti contro Conte: Fa il venditore di pentole..., la replica dell'ex premier: Attento a come parla con meA DiMartedì è andato in scena un acceso botta e risposta tra Alessandro Sallusti e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. la7.it

Avete presente le accuse di Giuseppe Conte sulla riforma della giustizia che, a suo dire, realizzerebbe il “sogno di Lucio Gelli” È curioso, perché proprio la riforma e la revisione del sistema di elezione del CSM erano previsti anche nel programma del primo x.com

In diretta dalla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma Il Presidente Giuseppe Conte interviene al confronto sulla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22-23 marzo. Un dibattito per capire cosa c’è davvero in gioco per la facebook