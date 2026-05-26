Durante la trasmissione, il dibattito tra Giuseppe Conte e Mario Sechi si è concentrato sulle recenti elezioni amministrative. Sechi ha commentato la situazione politica, paragonando le differenze tra alcune aree geografiche, definendo la prima “Canal Grande” e l’altra “golfo del Bengala”. Il confronto tra i due è stato caratterizzato da toni civili, ma anche da scambi di opinioni decisi.

Civile ma assai duro confronto tra Giuseppe Conte e Mario Sechi a E' sempre Cartabianca, su Rete 4. Il leader del Movimento 5 Stelle e il direttore di Libero sono ospiti in studio di Bianca Berlinguer, e il dibattito non può non partire dalle elezioni amministrative. Alle urne il centrodestra ha inequivocabilmente vinto, conquistando le due città più importanti, Venezia e Reggio Calabria, e facendolo in maniera netta e inappellabile. Soprattutto a Venezia il successo di Venturini ha spiazzato il campo largo, che con i sondaggi che davano in vantaggio lo sfidante Andrea Martella, del Pd, ha dovuto incassare uno smacco non da poco. Venturini ha trionfato al primo turno con il 51%, mentre Martella si è arenato al 39 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - E' sempre Cartabianca, Sechi inchioda Conte: "La differenza tra Canal Grande e golfo del Bengala"

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