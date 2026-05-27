Cna Pensionati chiede al ministero dell’Interno e all’Anci di considerare le difficoltà degli anziani nella digitalizzazione della carta d’identità. L’associazione evidenzia che molti italiani non hanno ancora ottenuto il documento elettronico e teme che le nuove procedure penalizzino chi ha meno possibilità di usare strumenti digitali. La richiesta arriva in un momento in cui la transizione digitale sta coinvolgendo molte pratiche amministrative.

ROMA – Cna Pensionati lancia un appello al ministero dell’Interno e all’Anci, l’Associazione dei comuni italiani, perché tengano conto delle enormi difficoltà che affrontano in questi mesi, e da tempo, i numerosi italiani non ancora forniti di carta d’identità elettronica. Tra loro un gran numero gli anziani e molti che non dispongono delle necessarie competenze digitali, e dei relativi strumenti, per accedere alle complesse procedure per fissare gli appuntamenti con gli uffici competenti. L’obiettivo di rendere i servizi pubblici accessibili online è condivisibile ma senza penalizzare, o addirittura annullare, le procedure ordinarie, di persona o tramite telefono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Carta d’identità elettronica, Cna Pensionati: “Digitalizzazione PA non penalizzi gli anziani”

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