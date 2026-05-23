A Borgomanero apre un secondo sportello per la carta d' identità elettronica | per gli over 70 durerà cinquant' anni
A Borgomanero ha inaugurato un secondo sportello dedicato al rilascio della carta d’identità elettronica. Questa apertura mira a facilitare l’accesso ai servizi per i cittadini. La novità riguarda principalmente gli over 70, per i quali il documento avrà una validità di cinquant’anni. La scelta si inserisce in un piano di miglioramento dei servizi amministrativi del municipio.
Il comune di Borgomanero aprirà un secondo sportello per il rilascio della carta d’identità elettronica. Il nuovo punto di accesso sarà operativo dal 1° giugno al piano terra della sede municipale, con ingresso dal cortile interno. La decisione fa seguito alle direttive dello stato sul. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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