Carta del dirigente scolastico ANP rilancia | formazione da sostenere come per i docenti

L’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici chiede un finanziamento dedicato, simile alla Carta del docente, per i dirigenti scolastici. Dopo il rifinanziamento della Carta del docente e l’estensione ai supplenti annuali, manca una misura di sostegno specifica per chi gestisce le scuole. La richiesta riguarda l’attivazione di una formazione dedicata e risorse dedicate per questa figura. La proposta è stata rilanciata recentemente dall’associazione.

Dopo il rifinanziamento della Carta del docente e l’estensione ai supplenti annuali, l’associazione dei dirigenti scolastici segnala l’assenza di una misura analoga per chi guida le scuole. Al centro la formazione continua richiesta dal ruolo e dal nuovo sistema di valutazione. Il rifinanziamento della Carta del docente non chiude il tema del welfare professionale nella scuola. Dopo il D.I. n. 59 del 31 marzo 2026, che ha confermato la misura per gli insegnanti e ne ha previsto l’estensione ai supplenti annuali, l’ANP torna a chiedere un intervento specifico per i dirigenti scolastici. L’associazione riconosce il valore dell’investimento pubblico nella formazione dei docenti, ma segnala l’assenza di strumenti analoghi per i presidi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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