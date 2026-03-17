L’ANP chiede la Carta del Dirigente per formazione studio e ricerca

Il 5 marzo si è svolto un incontro al Ministero dell’Istruzione e del Merito tra rappresentanti dell’ANP e le organizzazioni sindacali del settore istruzione e ricerca. Durante l’incontro si è discusso della Carta del docente per l’anno scolastico 20252026 e della richiesta dell’ANP di introdurre la “Carta del Dirigente” dedicata a formazione, studio e ricerca. La discussione ha riaperto il dibattito sugli strumenti di welfare professionale per il personale scolastico.

Il confronto avviato il 5 marzo al Ministero dell’Istruzione e del Merito con le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca sulla Carta del docente per il 20252026 ha riaperto un tema più ampio: quello degli strumenti di welfare professionale destinati al personale della scuola. Sul tavolo, secondo quanto emerso dall’incontro al MIM, c’è l’estensione della misura anche ai docenti con supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche. Il Ministro ha inoltre annunciato nuove risorse per la formazione del personale ATA, con l’ipotesi di una specifica “carta servizi”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati La Carta docente si trasforma, diventerà “Carta dei servizi” e le scuole forniranno PC, tablet, libri e corsi di formazioneCarta docente: come cambierà? A parte l'oscillazione dell'importo, dal 202526 definito annualmente sulla base della platea dei beneficiari, ad essere... Carta del docente, ritardo senza fine: bonus fermo e formazione a rischioSiamo ormai entrati nel mese di febbraio e della Carta del docente non c’è ancora traccia.