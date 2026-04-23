Nuove Indicazioni nazionali per i Licei Giannelli ANP | Senza formazione per i docenti restano lettera morta

Da orizzontescuola.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nuove Indicazioni nazionali per i Licei sono state approvate dalla commissione ministeriale e inviate alla fase di consultazione pubblica. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ha commentato che senza una formazione adeguata dei docenti, tali indicazioni rischiano di rimanere inefficaci. Attualmente, le proposte sono sottoposte al parere di studenti, insegnanti e altri soggetti interessati, prima di eventuali approvazioni definitive.

Sono state licenziate dalla commissione ministeriale e ora sono al vaglio della consultazione pubblica. Le nuove Indicazioni nazionali per i Licei rappresentano un tentativo di rinnovare profondamente l’impianto culturale della scuola secondaria superiore, adeguandolo all’evoluzione sociale e alle sfide del pensiero critico. Ma il salto dalla teoria alla pratica, come spesso accade nella storia della didattica italiana, rischia di rivelarsi il vero banco di prova. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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