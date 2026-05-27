Carrozzeria abusiva sequestrata dai carabinieri 48enne denunciato

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’officina di autocarrozzeria abusiva è stata sequestrata dai Carabinieri durante un controllo in un capannone di circa cento metri quadrati vicino a un’abitazione privata. Un uomo di 48 anni è stato denunciato per aver gestito l’attività senza autorizzazioni. L’operazione rientra in un intervento volto a contrastare attività illegali e tutelare l’ambiente.

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Un’officina di autocarrozzeria completamente abusiva, allestita all’interno di un capannone di circa cento metri quadrati adiacente a un’abitazione privata, è stata scoperta dai Carabinieri a Liberi nell’ambito di un servizio mirato alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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