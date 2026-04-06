Napoli targa fai da te con errore | 48enne denunciato dai Carabinieri

Durante controlli nei Quartieri Spagnoli, i Carabinieri hanno fermato una moto con una targa artigianale, risultata errata. Un uomo di 48 anni è stato denunciato per averla installata. Durante l’operazione sono stati anche identificati parcheggiatori abusivi e sono state elevate sanzioni in alcuni locali della zona. Nessun altro dettaglio specifico è stato reso noto riguardo alle altre attività di controllo.

Controlli nei Quartieri Spagnoli: moto con targa artigianale sbagliata, parcheggiatori abusivi e sanzioni nei locali. La targa artigianale che non inganna i Carabinieri. Un tentativo maldestro di eludere i controlli stradali è costato una denuncia a un 48enne napoletano, fermato dai Carabinieri della Compagnia Centro nei vicoli dei Quartieri Spagnoli. L’uomo aveva realizzato una targa “casalinga”, creata al computer, stampata, plastificata e applicata sul retro della moto. Un dettaglio, però, lo ha tradito: una cifra in più rispetto alla combinazione corretta. Durante il controllo, i militari si sono accorti subito dell’anomalia e hanno smascherato il trucco, procedendo alla denuncia del centauro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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