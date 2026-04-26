Villa Literno | officina abusiva scoperta e sequestrata dai Carabinieri

Venerdì scorso, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato un’officina abusiva di circa 25 metri quadrati a Villa Literno. L’attività si trovava in una zona residenziale e operava senza autorizzazioni, in violazione alle normative vigenti. L’intervento ha portato al provvedimento di sequestro dell’area e al deferimento dei responsabili alle autorità competenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti.

? Cosa sapere Carabinieri scoprono officina abusiva di 25 metri quadri a Villa Literno venerdì scorso.. Sequestrati macchinari e pezzi di ricambio per gestione illecita di rifiuti nel comune.. I Carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno scoperto un’officina meccanica senza autorizzazioni durante un controllo ambientale avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, portando al sequestro dell’area e alla denuncia del proprietario. L’intervento dei militari è scaturito da una verifica mirata allo smaltimento illecito di rifiuti in una zona già monitorata dalle forze dell’ordine. Quello che doveva essere un semplice accertamento sulle procedure ambientali ha portato i Carabinieri a individuare un’attività clandestina operante all’interno di un locale di circa 25 metri quadrati, completato da un seminterrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Literno: officina abusiva scoperta e sequestrata dai Carabinieri Notizie correlate Osio Sopra, blitz dei carabinieri: scoperta officina meccanica abusiva e discarica di rifiuti pericolosiOsio Sopra (Bergamo), 4 aprile 2026 – Lo scorso 2 aprile, un’operazione congiunta ha portato alla luce un’attività produttiva completamente illegale... Delianuova: sequestrata officina abusiva, troppi rifiuti tossiciA Delianuova, nel cuore della provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri hanno disposto il sequestro preventivo di un immobile trasformato in un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Villa Literno, officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità: scatta sequestro; Villa Literno, sequestrata un'officina abusiva: rifiuti senza tracciabilità; Francolise, tentato furto in azienda agricola: recuperato furgone rubato. Villa Literno, officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità: scatta sequestroVilla Literno (Caserta) - Un controllo ambientale si trasforma in un intervento ben più rilevante: dietro la verifica sul corretto smaltimento dei rifiuti ... pupia.tv Prezzi stracciati e pieno di auto e clienti: SEQUESTRO E DENUNCIA PER MECCANICO ABUSIVOdi venerdì, quando i Carabinieri della Stazione di Villa Literno sono andati a controllare una zona già sotto osservazione. casertace.net La Parola ai Protagonisti al termine di Polisportiva Gricignano 1974 vs Villa Literno - Promozione - Girone A 30° Giornata - facebook.com facebook