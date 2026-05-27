Carrarese Tempo di relax per Antonio Calabro | E’ arrivato il momento di andare a riposarsi

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore della Carrarese ha annunciato di aver deciso di prendersi un periodo di riposo. In questi giorni, l’attenzione si concentra sul suo futuro e sulla sua scelta di pausa. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali incarichi o progetti futuri. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La notizia ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e i supporter, mentre si aspetta una conferma ufficiale o ulteriori dettagli.

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In questi giorni in casa Carrarese l’attenzione mediatica rimane inevitabilmente tutta concentrata su Antonio Calabro e sul suo futuro prossimo. Lunedì sera il tecnico salentino è stato premiato a Montecatini come allenatore rivelazione della Serie B ed il riconoscimento è stato l’occasione per coglierne stato d’animo ed impressioni davanti ai microfoni. "Io sono una mosca bianca fra gli allenatori della Serie B – ha dichiarato – perché sono l’unico ad essere rimasto per due anni sulla stessa panchina. Questa è già una cosa anomala. Ho aperto un ciclo tre anni fa e ci può stare che i cicli inizino e poi finiscano. E’ normale che questo accada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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