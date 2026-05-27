Carozzi porta i formaggi d' eccellenza della Valsassina a Parigi
Un'azienda di formaggi della Valsassina partecipa al Salon du Fromage et des Produits Laitiers a Parigi, in programma dal 7 al 9 giugno 2026 presso Paris Expo Porte de Versailles. L'evento si tiene nella capitale francese e vede la presenza di produttori internazionali. L'azienda porta i suoi formaggi d'eccellenza, confermando la sua presenza sui mercati esteri.
I formaggi di Carozzi a Parigi. L'azienda valsassinese conferma la propria vocazione alla qualità e all’apertura verso i mercati internazionali partecipando al Salon du Fromage et des Produits Laitiers 2026, in programma a Parigi dal 7 al 9 giugno 2026 presso Paris Expo Porte de Versailles. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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