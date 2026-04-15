Smau Parigi 2026 | le Marche protagoniste con sei startup d’eccellenza
A Smau Paris 2026, che si svolge presso la Station F di Parigi, sei startup provenienti dalla regione Marche partecipano come rappresentanti dell’area. L’evento, uno dei principali in Europa dedicato alle innovazioni, vede la presenza di numerose aziende emergenti che presentano progetti e soluzioni innovative. La partecipazione delle startup marchigiane si inserisce in un contesto internazionale, nel quale si confrontano aziende di diversi Paesi europei.
Sono sei le startup marchigiane che rappresentano la Regione Marche a Smau Paris 2026, uno degli appuntamenti europei di riferimento dedicati allo sviluppo di soluzioni innovative, in corso alla Station F di Parigi, il più grande campus di startup al mondo. Energia, cybersecurity, materiali.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Smau 2026 sull’innovazione europea: sei startup marchigiane a Parigi | Cronache Ancona x.com
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