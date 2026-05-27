Caroline Tronelli ha annunciato la fine della relazione con De Martino e ha iniziato una nuova storia con Emanuele Meneschincheri. Meneschincheri è un giovane di 23 anni. La notizia è stata resa nota attraverso social media e commenti pubblici. La Tronelli ha condiviso immagini e dettagli sulla sua nuova relazione, senza ulteriori commenti. Non ci sono altre informazioni disponibili sul suo nuovo partner.

Archiviato definitivamente il capitolo con Stefano De Martino (con cui era finita nel vortice delle cronache rosa), sembra proprio che Caroline Tronelli abbia ritrovato l'amore. A raccontarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato gli scatti della 23enne napoletana accanto a Emanuele Meneschincheri. Una presenza nuova che arriva dopo la fine della storia con il conduttore di Affari Tuoi, interrotta bruscamente poco dopo l'estate scorsa. I due sono stasti immortalati a Roma, nella cornice del Foro Italico. Nelle immagini diffuse dal settimanale, Tronelli e Meneschincheri appaiono molto vicini: si scambiano sorrisi, cercano spesso lo sguardo l’uno dell’altra e mostrano sintonia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caroline Tronelli volta pagina dopo De Martino: ecco chi è il nuovo fidanzato

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