Caroline Tronelli è stata fotografata con un nuovo ragazzo, Emanuele Meneschincheri. La ragazza, 22 anni, è stata avvistata in compagnia di Meneschincheri in un'uscita pubblica. La relazione precedente con Stefano De Martino si è conclusa. Non ci sono altre informazioni sulla durata o sulla natura del rapporto tra Tronelli e Meneschincheri.

Nuovo amore per Caroline Tronelli: dopo la relazione finita con Stefano De Martino, la ventiduenne sarebbe stata paparazzata insieme a un nuovo ragazzo. A lanciare il gossip è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto della giovane in compagnia di Emanuele Meneschincheri, figlio di un dirigente del Policlinico Gemelli. Secondo il magazine, tra i due ci sarebbe una forte sintonia: gli scatti li mostrano infatti insieme al Foro Italico di Roma in atteggiamenti decisamente affettuosi. In una delle immagini diffuse dalla rivista, il ragazzo le accarezza il collo mentre si avvicina a lei. Ma chi è Emanuele Meneschincheri? Si tratta del. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caroline Tronelli volta pagina dopo De Martino: chi è Emanuele Meneschincheri, il ragazzo con cui è stata avvistata

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