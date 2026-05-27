Caroline Tronelli ritrova l'amore dopo Stefano De Martino | il nuovo fidanzato è Emanuele Meneschincheri

Caroline Tronelli si è riappacificata con la vita sentimentale, trovando un nuovo partner. La donna è ora insieme a Emanuele Meneschincheri, figlio di un noto dirigente medico. La relazione segue la fine della storia con il conduttore di un programma televisivo. Tronelli e Meneschincheri sono stati visti insieme in diverse occasioni pubbliche. La coppia sembra aver iniziato una nuova fase della propria vita sentimentale.

Caroline Tronelli ha ritrovato l'amore dopo la relazione finita con il conduttore di Affari tuoi. Al suo fianco c'è Emanuele Meneschincheri, figlio di un noto dirigente medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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