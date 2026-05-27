De Martino la ex Caroline Tronelli ha un nuovo fidanzato | chi è Emanuele Meneschincheri erede di una famiglia famosa

Caroline Tronelli, 22 anni, ha un nuovo compagno. La ragazza, nota per essere stata legata a Stefano De Martino, ora si frequenta con Emanuele Meneschincheri. Quest’ultimo appartiene a una famiglia nota nel settore dell’imprenditoria. La relazione tra Tronelli e Meneschincheri è stata confermata dopo la fine della precedente storia con il conduttore. La 22enne ha deciso di voltare pagina, lasciandosi alle spalle le vicende passate.

Caroline Tronelli ha un nuovo fidanzato. Archiviata la relazione con Stefano De Martino, la 22enne napoletana, finita al centro del gossip per la frequentazione con il conduttore di Affari Tuoi e la triste vicenda di un loro video intimo diffuso in rete, ha voltato pagina sentimentale iniziando. 🔗 Leggi su Today.it

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De Martino 'cancellato', l'ex Caroline Tronelli supera la rottura durissima con un nuovo fidanzato

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