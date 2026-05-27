Caroline Tronelli ritrova l’amore dopo Stefano De Martino | chi è Emanuele Meneschincheri
Caroline Tronelli ha iniziato una relazione con Emanuele Meneschincheri, dopo la fine della storia con Stefano De Martino. La donna aveva affrontato gossip e il furto di un video intimo. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia. Tronelli e Meneschincheri sono stati visti insieme più volte nelle ultime settimane. La relazione sembra essere stabile e lontana dai riflettori.
Dopo l’addio a Stefano De Martino, tanti gossip e la sofferenza per il video intimo rubato, Caroline Tronelli avrebbe finalmente ritrovato la verità. A regalare il sorriso alla giovane modella e influencer sarebbe stato Emanuele Meneschincheri, rampollo romano, figlio di un noto medico. Chi è Emanuele Meneschincheri. Emanuele Meneschincheri e Caroline Tronelli sono stati avvistati a Roma, al Foro Italico, durante una giornata fatta di tenerezza e complicità. Negli scatti immortalati dal settimanale Chi, non sfugge l’intesa fra i due, raccontando una storia d’amore appena nata e pronta a crescere, giorno dopo giorno. L’amore per Emanuele arriva dopo l’addio di Caroline Tronelli a Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it
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