Caroline Tronelli, ex compagna di Stefano De Martino, ha un nuovo fidanzato: Emanuele Meneschincheri, ereditiero. La relazione tra De Martino e Tronelli è terminata, e la loro breve frequentazione è stata resa pubblica attraverso scatti paparazzi durante una vacanza con amici.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno vissuto una breve relazione che è diventata di dominio pubblico dopo che la coppia è stata paparazzata in vacanza insieme ad alcuni amici. La rottura risalirebbe allo scorso settembre. Purtroppo, il conduttore di Affari tuoi e la ventiduenne hanno dovuto affrontare anche un gravissimo episodio di violazione della privacy, quando le riprese di una telecamere di sicurezza sono finite online. Il magazine Chi racconta che Caroline Tronelli è stata avvistata al Foro Italico, a Roma, con Emanuele Meneschincheri con cui è apparsa affiatatissima tra sorrisi, abbracci e gesti complici. Il nuovo fidanzato... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caroline Tronelli (l’ex di De Marino) ha un nuovo fidanzato: chi è l’ereditierio Emanuele Meneschincheri

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