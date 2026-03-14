La CNA Salerno ha espresso preoccupazione riguardo all’aumento dei costi dell’energia, sottolineando che molte micro e piccole imprese della zona potrebbero trovarsi in difficoltà. Il settore, già fragile, si trova ora ad affrontare una situazione complicata a causa di queste variazioni, che rischiano di mettere a rischio la continuità di molte attività. La preoccupazione si concentra sulla possibilità di impatti negativi sul tessuto economico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano. Il monitoraggio della Confederazione parla chiaro: l’energia elettrica guida la classifica dei rincari con un aumento del 60%, trascinando con sé materiali fondamentali come rame, alluminio e ferro. Una tempesta perfetta che rischia di abbattersi con violenza inedita sulla provincia di Salerno. A farsi interpreti del malessere del comparto produttivo locale sono il Presidente di CNA Salerno, Antonio Citro, e la Direttrice, Simona Paolillo, che sottolineano come la morfologia economica del Salernitano renda il territorio particolarmente vulnerabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese”

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