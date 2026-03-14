Caro energia l’allarme di CNA Salerno | A rischio il tessuto di micro e piccole imprese della provincia

CNA Salerno segnala che le micro e piccole imprese della provincia sono a rischio a causa dei rincari energetici. Secondo il monitoraggio della Confederazione, i costi dell’energia elettrica sono aumentati del 60% rispetto all’anno precedente. A questa crescita si aggiungono gli incrementi sui prezzi di rame, alluminio e ferro, che influenzano le attività locali. La situazione riguarda il settore delle imprese più piccole e meno strutturate.

L'allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA arriva fino al territorio salernitano. Il monitoraggio della Confederazione parla chiaro: l’energia elettrica guida la classifica dei rincari con un aumento del 60%, trascinando con sé materiali fondamentali come rame, alluminio e ferro. Una tempesta perfetta che rischia di abbattersi con violenza inedita sulla provincia di Salerno. A farsi interpreti del malessere del comparto produttivo locale sono il presidente di CNA Salerno, Antonio Citro, e la direttrice, Simona Paolillo, che sottolineano come la morfologia economica del Salernitano renda il territorio particolarmente vulnerabile.... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: “A rischio il tessuto di micro e piccole imprese”Tempo di lettura: 3 minutiIl grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano. Caro energia, Nocentini (Confartigianato): “Così si penalizzano micro e piccole imprese”Arezzo, 28 gennaio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo interviene sul dibattito relativo al Decreto Legge Energia, evidenziando la necessità di... Tutto quello che riguarda Caro energia Temi più discussi: Medio Oriente, l'allarme delle imprese: A rischio 10 miliardi di euro per il caro energia; Caro energia, l’allarme dei panificatori: Così non resistiamo a lungo; Cosenza, Ance lancia l’allarme sul caro energia: cantieri e investimenti a rischio; Caro energia e venti di guerra, l’allarme di Confartigianato Umbria. Energia, l’allarme di Confcommercio: rincari fino al +13% sulla luce e +43% sul gas per le impreseConfcommercio lancia l’allarme sul caro energia: con le tensioni in Medio Oriente le bollette potrebbero salire fino al +13% per la luce e al +43% per il gas, colpendo commercio, ristorazione e alberg ... msn.com Caro energia, l’allarme di CNA Salerno: A rischio il tessuto di micro e piccole impreseStampaIl grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano. Il monitoraggio della Confederazione parla chiaro: l’energia elettrica g ... salernonotizie.it Caro energia: a Bolzano bollette più care per 83 milioni di euro - facebook.com facebook Il caro energia mette in ginocchio le imprese del terziario: nello scenario più critico gli aumenti potrebbero superare il 13% per l'elettricità e il 43% per il gas #ANSA x.com