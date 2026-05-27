Caritas Italiana | Benoni Ambarus è il nuovo Presidente

Benoni Ambarus è stato nominato nuovo presidente della Caritas Italiana. La sua esperienza con i migranti potrebbe influenzare le decisioni e le politiche dell’organizzazione. La nomina è stata annunciata dall’ente, senza ulteriori dettagli sul suo passato o sui progetti futuri. La sua presenza rappresenta un cambio di leadership per la rete della carità in Italia.

? Punti chiave Chi è il nuovo volto che guiderà la rete della carità?. Come influirà la sua esperienza con i migranti sulla nuova gestione?. Quali sfide concrete dovrà affrontare tra le periferie e i territori isolati?. Perché la sua formazione romana è cruciale per le reti diocesane?.? In Breve Ambarus succede a Carlo Roberto Maria Redaelli dopo la nomina del Papa a gennaio.. Il nuovo presidente è nato a Somusca-Bacau il 22 settembre 1974.. Esperienza decennale come direttore della Caritas di Roma tra il 2017 e il 2018.. Precedente segretario della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana.. L’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha riunito i vescovi nel pomeriggio di martedì 26 maggio per eleggere il nuovo vertice della Caritas Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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