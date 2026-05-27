Caritas Italiana | Benoni Ambarus è il nuovo Presidente

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Benoni Ambarus è stato nominato nuovo presidente della Caritas Italiana. La sua esperienza con i migranti potrebbe influenzare le decisioni e le politiche dell’organizzazione. La nomina è stata annunciata dall’ente, senza ulteriori dettagli sul suo passato o sui progetti futuri. La sua presenza rappresenta un cambio di leadership per la rete della carità in Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi è il nuovo volto che guiderà la rete della carità?. Come influirà la sua esperienza con i migranti sulla nuova gestione?. Quali sfide concrete dovrà affrontare tra le periferie e i territori isolati?. Perché la sua formazione romana è cruciale per le reti diocesane?.? In Breve Ambarus succede a Carlo Roberto Maria Redaelli dopo la nomina del Papa a gennaio.. Il nuovo presidente è nato a Somusca-Bacau il 22 settembre 1974.. Esperienza decennale come direttore della Caritas di Roma tra il 2017 e il 2018.. Precedente segretario della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana.. L’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha riunito i vescovi nel pomeriggio di martedì 26 maggio per eleggere il nuovo vertice della Caritas Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

caritas italiana benoni ambarus 232 il nuovo presidente
© Ameve.eu - Caritas Italiana: Benoni Ambarus è il nuovo Presidente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È reggino il nuovo presidente della Società Italiana di CardiologiaUn professionista proveniente dalla Calabria è stato nominato nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia.

Leggi anche: Elezioni Federali, Rossano Galtarossa è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio

Argomenti più discussi: Mons. Benoni Ambarus Presidente della Commissione Carità e Salute e di Caritas Italiana; Monsignor Benoni Ambarus (Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico) eletto Presidente di Caritas Italiana.

caritas italiana caritas italiana benoni ambarusCaritas Italiana accoglie con gratitudine la nomina di Mons. Ambarus a Presidente della Comm. Episcopale per il servizio della carità e la saluteNel pomeriggio di martedì 26 maggio, l’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto S.E.R. Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Presidente de ... trmtv.it

caritas italiana caritas italiana benoni ambarusMons. Benoni Ambarus Presidente della Commissione Carità e Salute e di Caritas ItalianaL’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Presidente della Commissione Episcopale per il serviz ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web