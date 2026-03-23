Elezioni Federali Rossano Galtarossa è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio

Roma – Rossano Galtarossa è il nuovo Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. In occasione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva tenuta a Roma al Salone d’Onore del Coni, il cinquantatreenne dirigente padovano ha ricevuto 224 preferenze (85,1%) mentre gli avversari Marco Dodero e Renato Alberti si sono fermati rispettivamente a 32 (12,1%) e a 6 (2,2%). Una scheda bianca. Galtarossa, canottiere azzurro più medagliato alle Olimpiadi con l’oro di Sidney 2000 (4 di coppia), l’argento di Pechino 2008 (4 di coppia) e i bronzi di Barcellona 1992 (4 di coppia) e Atene 2004 (doppio), succede a Davide Tizzano, scomparso lo scorso 29 dicembre e ricordato quest’oggi in Assemblea tra i campioni olimpici venuti a mancare nell’ultimo anno insieme a Giuseppe Moioli (Londra 1948) e Bruno Cipolla (Città del Messico 1968). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Leggi anche: Canottaggio, Rossano Galtarossa si candida alla presidenza della Federazione

Rossano Galtarossa nuovo presidente della FedercanottaggioROMA - Rossano Galtarossa è stato eletto alla guida della Federazione italiana Canottaggio.

Approfondimenti e contenuti su Elezioni Federali

Canottaggio: Galtarossa nuovo presidente federale, eletto con l'85% dei votiRossano Galtarossa è stato eletto alla guida della Federazione italiana canottaggio. Nelle elezioni tenutesi al Salone d'Onore del Coni, l'ex olimpionico azzurro (un oro, un argento e due bronzi a cin ... ansa.it

Galtarossa alla guida della Federcanottaggio, soddisfazione di Confcommercio PadovaCampione olimpico di canottaggio, è stato eletto presidente della federazione nazionale. «Lo sport italiano beneficerà delle sue qualità: equilibrio, senso della squadra e passione» ... padovaoggi.it